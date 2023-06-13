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НовостиПроисшествия13 июня 2023 10:13

За выходные с 9 по 12 июня на Ставрополье поймали 158 пьяных водителей

Из них 15 попались на нарушении повторно, за что на них завели уголовные дела
Данил ЮРКОВ
158 пьяных водителей поймали на Ставрополье за выходные

158 пьяных водителей поймали на Ставрополье за выходные

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за прошедшие выходные, с 9 по 12 июня, автоинспекторы провели рейды на пьяную езду. За это время сотрудники остановили 158 водителей в состоянии опьянения, причем 15 из них уличили в нетрезвом вождении во второй раз – на них завели уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Больше всего нетрезвых водителей привлечены к административной ответственности в рамках операции в Ставрополе, Шпаковском и Георгиевском округах, а также на объездных трассах вокруг Пятигорска, – пишет ведомство.

Так, в Ессентуках остановили водителя, который ехал с громкой музыкой в машине. Автомобилист проехал мимо экипажа ДПС и заехал во дворы, припарковался и сделал еще громче.

За рулем сидел 28-летний мужчина, который заявил – машина не двигалась, а он просто слушал музыку. Однако видеорегистратор в машине ДПС зафиксировал обратное. Водитель прошел тест на опьянение, который показал наличие 0,93 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

С показаниями прибора водитель не согласился, но проходить тест в больнице отказался. На него составили протокол, мужчине грозит лишение прав и штраф.