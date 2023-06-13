За выходные с 9 по 12 июня на Ставрополье поймали 158 пьяных водителей

158 пьяных водителей поймали на Ставрополье за выходные Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за прошедшие выходные, с 9 по 12 июня, автоинспекторы провели рейды на пьяную езду. За это время сотрудники остановили 158 водителей в состоянии опьянения, причем 15 из них уличили в нетрезвом вождении во второй раз – на них завели уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Больше всего нетрезвых водителей привлечены к административной ответственности в рамках операции в Ставрополе, Шпаковском и Георгиевском округах, а также на объездных трассах вокруг Пятигорска, – пишет ведомство.

Так, в Ессентуках остановили водителя, который ехал с громкой музыкой в машине. Автомобилист проехал мимо экипажа ДПС и заехал во дворы, припарковался и сделал еще громче.

За рулем сидел 28-летний мужчина, который заявил – машина не двигалась, а он просто слушал музыку. Однако видеорегистратор в машине ДПС зафиксировал обратное. Водитель прошел тест на опьянение, который показал наличие 0,93 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

С показаниями прибора водитель не согласился, но проходить тест в больнице отказался. На него составили протокол, мужчине грозит лишение прав и штраф.