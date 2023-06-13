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НовостиПроисшествия13 июня 2023 10:23

К 9 годам колонии приговорили жителя Ставрополья за мошенничество на 800 млн

Злоумышленник обманул 1,5 тысячи человек
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополья осудили за мошенничество на 800 млн рублей

Жителя Ставрополья осудили за мошенничество на 800 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье осудили 67-летнего мошенника, который обманул 1,5 тысячи человек на сумму более 800 млн рублей. Пенсионер занимал должность руководителя сельскохозяйственного кооператива. Используя служебное положение, с 2011 по 2015 годы он воровал деньги вкладчиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Обвиняемый похитил денежные средства вкладчиков в общей сумме свыше 800 млн рублей, причинив материальный ущерб более 1,5 тысяч граждан, – сообщили в региональной прокуратуре.

На пенсионера завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Суд признал вину злоумышленника и приговорил к 9 годам колонии общего режима. Приговор пока что не вступил в законную силу. О возмещении ущерба ведомство не сообщает.