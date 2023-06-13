К 9 годам колонии приговорили жителя Ставрополья за мошенничество на 800 млн

Жителя Ставрополья осудили за мошенничество на 800 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

На Ставрополье осудили 67-летнего мошенника, который обманул 1,5 тысячи человек на сумму более 800 млн рублей. Пенсионер занимал должность руководителя сельскохозяйственного кооператива. Используя служебное положение, с 2011 по 2015 годы он воровал деньги вкладчиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Обвиняемый похитил денежные средства вкладчиков в общей сумме свыше 800 млн рублей, причинив материальный ущерб более 1,5 тысяч граждан, – сообщили в региональной прокуратуре.

На пенсионера завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Суд признал вину злоумышленника и приговорил к 9 годам колонии общего режима. Приговор пока что не вступил в законную силу. О возмещении ущерба ведомство не сообщает.