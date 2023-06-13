Из-за антитеррористических учений в Невинномысске перекроют улицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Невинномысске из-за антитеррористических учений, проводимых ФСБ, перекроют несколько улиц. Жителей города просят соблюдать спокойствие, не допускать паники и не распространять ложную информацию. О перекрытии дорог сообщил мэр Невинномысска Михаил Миненков в социальных сетях.

КАКИЕ УЛИЦЫ НЕВИННОМЫССКА ПЕРЕКРОЮТ 15 ИЮНЯ ИЗ-ЗА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

- бульвар Мира (нечетная сторона) от пересечения с улицей Менделеева до пересечения с улицей Гагарина;

- улицу Менделеева от пересечения с бульваром Мира (нечетная сторона) до пересечения с улицей Чайковского;

- улицу Павлова от дома № 2 до дома № 16;

- улицу Чайковского от дома № 7 до дома № 11;

- переулок Крымский от дома № 2 до дома № 8.

Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам 50 лет Октября, Белово, Чайковского, Гагарина, федеральной трассе «Кавказ», улице Баумана. Ограничение введут в 10:00, а снимут – в 14:00.