Во все школы Кисловодска поступили угрозы минирования

В Кисловодске поступили сообщения о минировании школ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске во все школы 13 июня поступили сообщения с угрозой минирования. На место вызвали специалистов, всех людей вывели из зданий. Началась проверка с целью найти взрывоопасные вещества. Об этом заявил мэр города-курорта Евгений Моисеев в социальных сетях.

— Сегодня вновь поступил звонок о минировании всех школ Кисловодска. На место выехали службы экстренного реагирования, школы оцеплены, работают кинологи с собаками, – написал Евгений Моисеев.

Если специалисты найдут взрывчатку, начнется обезвреживание. В ином случае учреждения продолжат работу в штатном режиме. Информация по поводу происшествия уточняется.