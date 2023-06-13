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НовостиПроисшествия13 июня 2023 10:48

Во все школы Кисловодска поступили угрозы минирования

Специалисты выехали на место для проверки зданий
Данил ЮРКОВ
В Кисловодске поступили сообщения о минировании школ

В Кисловодске поступили сообщения о минировании школ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кисловодске во все школы 13 июня поступили сообщения с угрозой минирования. На место вызвали специалистов, всех людей вывели из зданий. Началась проверка с целью найти взрывоопасные вещества. Об этом заявил мэр города-курорта Евгений Моисеев в социальных сетях.

— Сегодня вновь поступил звонок о минировании всех школ Кисловодска. На место выехали службы экстренного реагирования, школы оцеплены, работают кинологи с собаками, – написал Евгений Моисеев.

Если специалисты найдут взрывчатку, начнется обезвреживание. В ином случае учреждения продолжат работу в штатном режиме. Информация по поводу происшествия уточняется.