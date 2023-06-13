Туристов в Дагестане будет встречать цифровой гид

Обзор самых интересных мест поможет туристам сориентироваться в республике уже в первый день поездки и выбрать достопримечательности для посещения. Фото: mts.ru

К новому туристическому сезону МТС запустила мобильный гид для гостей Дагестана. Туристы, приезжая в республику, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид, разработанный МТС Travel. В онлайн-путеводителе собрана информация о достопримечательностях, культуре и гастрономических особенностях Дагестана.

Обзор самых интересных мест поможет туристам сориентироваться в республике уже в первый день поездки и выбрать достопримечательности для посещения. В путеводитель включены как хорошо известные хиты Дагестана: Сулакский каньон, Гуниб, Дербент, бархан Сарыкум; так и места, которые удивят искушенных туристов. Например, самое высокогорное село России и Европы Куруш, Хунзахское плато, Карадахская теснина, Салтинский водопад.

Дагестан уже не первый год набирает популярность у российских туристов. Фото: mts.ru

Путеводитель рекомендует туристу обратить внимание на многообразие музеев в республике. Только у Национального музея Дагестана имени А.Тахо-Годи кроме основного здания в Махачкале есть 40 филиалов по всему региону. В центре внимания в год 100-летия Расула Гамзатова также литературный музей в селении Цада, где родился и вырос поэт.

Кроме природных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономическим чудесам республики. Кухня народов Дагестана настолько разнообразная и необычная, что турист может отправиться в отдельное гастро-путешествие. Путеводитель подскажет, где можно попробовать хинкал, кюрзе и другие блюда, а что стоит увезти с собой в качестве съедобного сувенира.

В цифровом путеводителе советы о путешествии по Дагестану туристам дают и местные жители. Фото: mts.ru

В цифровом путеводителе советы о путешествии по Дагестану туристам дают и местные жители - гид-экскурсовод Тина Дадыкина и специалист по горному туризму Магомед Бахмулалов. Они расскажут, где можно сделать эффектные кадры и прочувствовать крутизну местных гор.

- Дагестан уже не первый год набирает популярность у российских туристов. Около 70% путешественников* с начала 2023 года - это новые визитеры. Для них приветственный цифровой гид особенно актуален, он поможет познакомиться с Дагестаном и спланировать путешествие по республике «от» и «до». Не только составить программу, но и забронировать жилье с помощью экосистемного сервиса МТС Travel. Согласно нашим данным, в республике сложился уже и свой костяк постоянных туристов, которые отдыхали в Дагестане два, три, четыре и даже пять раз. Уверена, для них путеводитель тоже будет полезным, ведь Дагестан можно открывать для себя бесконечно, - прокомментировала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

*По данным Big Data МТС