С начала года прокуратура Ставрополья нашла 4000 нарушений при капремонте домов

Прокуратура Ставрополья с начала года нашла более 4000 нарушений при капремонте Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье с начала 2023 года прокуратура нашла более 4000 нарушений при капитальном ремонте аварийных многоквартирников. При этом за весь 2022 год было зарегистрировано 8500 проблем с домами. За последние два года объем капремонта в регионе вырос, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В крае приобретает актуальность проблема своевременного обновления жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта, при этом за последние два года темпы роста аварийного жилья существенно возросли, – пишет ведомство.

Сейчас в программу капремонта включены более 9000 домов, из которых 728 домов должны были сделать еще в 2022 году. В итоге невыполненными остались 435 многоквартирника. Прокуратура внесла руководителю фонда капитального ремонта региона представление с требованием устранить нарушения.

Кроме того, ведомство нашло случаи, когда работы оплачивали, но не выполняли. В отношении подрядчиков началось уголовное преследование.