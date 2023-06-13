Подельники воровавшего бензин полицейского со Ставрополья остались на свободе

Бензин "перехватывали" на пути в автопарк МВД Фото: Иван МАКЕЕВ

Четырех сотрудников заправки на Ставрополье поймали на помощи в воровстве бензина. Полицейский, которому они помогали, находится под стражей, а подельники — до сих пор на свободе.

Правоохранительные органы завели уголовное дело на старшего лейтенанта полиции из Шпаковского кокруга. По версии следствия, он периодически присваивал топливо, которое должно было идти на обслуживание автопарка отдела МВД.

Выяснилось, что полицейский вносил ложные данные в путевые листы по учету проезда автомобилей. Он либо занижал, либо завышал информацию о пройденном расстоянии на автотранспорте, и, чтобы остаться незамеченным, он также корректировал данные цифрового одометра автомобилей.

Обналичивать присвоенное топливо ему помогали четыре сотрудницы заправки. За содействие он отдавал им 20% выручки.

Когда схема вскрылась, была проведена ревизия. Ущерб от действий «топливной банды» оценили в 2,6 миллиона рублей.

На полицейского завели уголовное о растрате, совершенной организованной группой. С прошлого года он дожидается окончания следствия в ставропольском СИЗО. Но, как сообщил «Комсомолке» осведомленный источник, пока что ответственность за воровство оплаченного государством бензина грозит только ему. Ни одна из сотрудниц заправки, помогавших полицейскому, под следствие не попала.