Поехал за выпивкой: житель Ставрополья угнал автомобиль и получил уголовное дело

Пьяный житель Ставрополья угнал автомобиль, чтобы купить алкоголь Фото: Тимур ХАНОВ.

В Шпаковском округе Ставрополья к полицейским пришел местный житель с заявлением об угоне автомобиля. По словам потерпевшего, он припарковался возле дома в селе Татарка. Через несколько часов машины не было на месте стоянки, и хозяин решил обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Транспортное средство, схожее с указанным в ориентировке, ночью на одной из улиц того же села остановили сотрудники окружной Госавтоинспекции. У водителя имелись признаки опьянения, в связи с чем ему было предложено пройти процедуру освидетельствования, на что он ответил отказом, – пишет ведомство.

Водитель не смог дать документы на автомобиль, из-за чего его забрали в отделение полиции. Там 34-летний житель Ставрополя признался, что угнал автомобиль. Злоумышленник был в гостях у потерпевшего и выпивал, а когда алкоголь закончился, мужчина решил без спроса поехать в магазин за добавкой.

Машину изъяли, а на угонщика завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Также ему выписали штрафы за отсутствие страховки и отказ от прохождения теста на алкоголь. Его посадили на 10 суток административного ареста.