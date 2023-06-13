Хотел помыть руки: 5-летний ребенок едва не утонул в Большом Зеленчуке на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Выходные на реке Большой Зеленчук на Ставрополье мог стать трагичным для семьи из Невинномысска. На слиянии реки с Кубанью поток воды унес 5-летнего ребенка, который просто хотел помыть руки. Спасатели выехали на место происшествия и стали искать малыша. Правда, течение унесло ребенка дальше, и очевидцы заверяли, что никого не видели. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Первым тонувшего ребенка заметил спасатель АСГ Невинномысска Александр Коновалов. Примерно в 700 метрах от парка он услышал женские крики о помощи. Две женщины стояли на берегу и указывали на противоположную сторону. Там, в воде, пытавшийся спасти мальчика мужчина одной рукой придерживал его, а второй – цеплялся за «коряжник», – пишет ведомство.

Спасатель прыгнул в воду, доплыл до пострадавших и помог выбраться им на безопасный берег. Специалист помог ребенку избавиться от воды в легких, а после малыша забрала карета скорой помощи.

Оказалось, семья отдыхала возле реки, но в ней никто не купался. Мальчик решил помыть руки в Большом Зеленчуке, но течение унесло его. За ребенком прыгнул знакомый матери малыша. Сама женщина обратилась к спасателям. Сейчас жизни спасенных ничего не угрожает.