Житель Ставрополья ответит в суде за взятку в 50 тысяч сотруднику полиции

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В Кировском округе Ставропольского края осудят 41-летнего местного жителя. Злоумышленник обвиняется во взятке сотруднику полиции. 4 мая этого года он пришел в отделение МВД и за 50 тысяч рублей попросил уничтожить материалы проверки по факту избиения его родственником полицейского.

— Сразу после передачи денежных средств обвиняемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.