В Ставрополе и Невинномысске со Шпаковским округом наблюдаются сильные ливни

На Ставрополье вновь обрушилась непогода Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сильные ливни вновь пошли в Ставрополе, Невинномысске и Шпаковском округе. Дороги затапливает, образуются пробки. Люди уже начали жаловаться на отключение электричества в домах, подтопленных улицах и тротуарах, написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в социальных сетях.

— Задача муниципальных руководителей - быть на рабочих местах, оперативно реагировать на аварийные ситуации. Поручил краевым министерствам быть готовыми при необходимости быстро оказать территориям необходимую помощь людьми и ресурсами, – написал губернатор в социальных сетях.

По прогнозам синоптиков, дожди ожидаются в регионе еще по крайней мере несколько часов. Хотя штормовое предупреждение действует по завтрашний день включительно. То есть непогода может вновь ударить по Ставрополью.

Тем временем в Северной Осетии обрушился град размером с яйцо, сошел сель. Из-за этого перекрыли дороги и закрыли аэропорт во Владикавказе.