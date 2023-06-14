Ливни и грозы продержатся на Ставрополье до конца рабочей недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца рабочей недели на Ставрополье продержутся ливни и грозы, при этом до второй половины дня четверга в регионе также ожидают град и шквалистый ветер до 23 м/с. Сегодня, в четверг, 14 июня, несмотря на грозовые дожди температура воздуха поднимется до +34 градусов, в Ставрополе – до +26 градусов. В краевую столицу также придет непогода: кратковременные дожди и грозы.

Ночью четверга, 15 июня, на Ставрополье прогнозируют грозовые дожди, град и сильный шквалистый ветер 20-23 м/с. В краевом центре только дождь и грозы. Днем погода станет лучше – осадки станут кратковременными и будут идти лишь местами. Температура воздуха в крае поднимется до +29 градусов, а в Ставрополе – до +26 градусов. Скорость ветра ожидается 5-10 м/с.

Всю пятницу, 16 июня, в Ставропольском крае будут идти кратковременные дожди, хотя местами ожидаются сильные ливни. Также синоптики прогнозируют грозы, при этом температура воздуха поднимется до +29 градусов, а скорость ветра не поднимется выше 10 м/с. В Ставрополе кратковременные дожди, грозы и температура воздуха до +26 градусов. Ветер 8-10 м/с.