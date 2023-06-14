Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе снова открыли Комсомольский пруд после того, как его закрывали из-за сошедшей с улиц Дзержинского и Авиационной воды с грунтом, ветками, илом и другой растительностью. Были подозрения, что водоем стал опасным для купания, и специалисты взяли пробы.

— До результатов анализов Комсомольский пруд был закрыт для купания. Однако на территории работала вся остальная инфраструктура: пункты общественного питания, детские и спортивные площадки, можно было загорать, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Накануне пришли результаты анализа воды. Отклонения от нормы нет, а значит, можно снова открывать купальный сезон в Комсомольском пруду. До 15 августа водоем работает с 5:00 до 20:00, а до 15 сентября – с 6:00 до 19:00.