Прямая линия губернатора Ставрополья Владимирова пройдет 20 июня

Прямая линия губернатора Ставрополья пройдет 20 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 июня проведет прямую линию. В прямом эфире Владимиров ответит на вопросы жителей Ставрополья. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

— Задать вопрос главе края можно уже сейчас по телефону: 8 (8652) 74-81-88 (телефон доверия Губернатора), или с помощью мессенджера: 8-928-350-80-70, – пишет ведомство.

Трансляция начнется в 19:00 и будет проходить в социальных сетях губернатора. Предположительно, в эфире будут подниматься вопросы в том числе о непогоде в регионе, которая нанесла ущерб не только инфраструктуре, но и домам людей.