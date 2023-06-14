Два взрослых и два ребенка пострадали в аварии из-за нарушения в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Серова накануне вечером водитель «BMW-120i» поворачивал налево, но не уступил дорогу автомобилю «Mazda-CX5». Вторая машина ехала по встречной полосе прямо и имело преимущество перед первой иномаркой. Тем не менее автомобилист решил совершить маневр и спровоцировал аварию.

— В больницу с травмами доставлены водитель и два пассажира «BMW», в том числе 12-летняя девочка. Медпомощь также понадобилась несовершеннолетней пассажирке «Mazda» (год и 10 месяцев), которая серьезных травм не получила благодаря детскому автокреслу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение. Аварию устроила 29-летняя жительница Шпаковского округа. За последние два года она получила шесть штрафов за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП она была трезвая. По факту происшествия начата проверка.