К восьми годам строго режима приговорили наркозакладчицу со Ставрополья

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Ессентуках осудили местную жительницу, которая разбрасывала наркотики на территории Кавказских Минеральных Вод. Злоумышленница у себя дома хранила и фасовала запрещенные вещества для последующей продажи. Правда, о преступлении узнали, и правоохранительные органы пришли к женщине.

— В результате оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания злоумышленницы сотрудниками Управления было обнаружено и изъято 101,02 грамма наркотических средств, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

На женщину завели уголовные дела по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1 и части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1УК РФ – все за хранение и покушение на сбыт наркотиков. Расследование завершили, и материалы передали в суд.

Суд признал вину наркозакладчицы и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в силу и может быть обжалован.