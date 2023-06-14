На Тырныаузском месторождении в КБР возобновят добычу вольфрамо-молибденовых руд

Тырныаузское месторождение - одно из крупнейших в мире по запасам вольфрама. Фото: Ростех

В ходе ХХVI Петербургского международного экономического форума ВТБ и Госкорпорация Ростех подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Валерий Лукьяненко и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Дмитрий Леликов.

Предметом соглашения является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации проекта возобновления добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарской Республике.

«В текущих геополитических условиях создание современных продуктов и инновационных решений для российской экономики становится ключевым фокусом развития предприятий в высокотехнологичных отраслях промышленности. Уверен, что поддержка таких проектов как Тырныауз станет твердой платформой для достижения технологического суверенитета и источником обеспечения сырьевой безопасности стратегических отраслей РФ», – отметил Валерий Лукьяненко.

«Проект строительства Тырныаузского ГОК имеет стратегическое значение. Это будет современное, высокотехнологичное и экологически безопасное предприятие с полным производственным циклом общей мощностью в 1,5 млн тонн руды в год. Объединение усилий поможет реализовать проект по строительству комплекса в Кабардино-Балкарии и решит одну из приоритетных задач для российской промышленности», – сказал Дмитрий Леликов.

СПРАВКА

Тырныаузское месторождение – самое крупное по запасам вольфрама в России и одно из крупнейших в мире. Оно содержит почти 37% разведанных на территории России запасов вольфрама. Добывающий комбинат в Тырныаузе начал свою работу в 1940 году. Оксид вольфрама широко используется в авиакосмической, металлургической, нефтехимической отраслях, а также в машиностроении и станкостроении. Оксид молибдена активно применяется в металлургической и нефтехимической отраслях.