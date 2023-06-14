Заключенный на Ставрополье устроил дебош в исправительной колонии

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Курском округе Ставрополья 29-летнему заключенному могут продлить срок за устроенным им дебош. 1 апреля этого года злоумышленник, осужденный за грабеж и кражу, отказался выполнять требования распорядка колонии, выразил свой протест и избил сотрудника.

— Следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ «Исправительная колония №6» УФСИН России по Ставропольскому краю, – пишет пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

На заключенного завели дело по части 2 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Сейчас проводятся судебные экспертизы, расследование продолжается. После суд может приговорить осужденного к новому сроку.