У жителей станицы на Ставрополье из крана течет грязная вода

В Предгорном округе из крана течет грязная вода Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Предгорном округе Ставрополья в станице Суворовской местные жители пожаловались на грязную воду, которая течет у них из крана. Это связали с тем, что после ливней, идущих на территории региона и по сей день, в реку Усть-Джегуте сошел сель.

— По предварительным данным в Усть-Джегуте сошла сель из-за этого на некоторых улицах станицы в кранах течет грязная вода. После обеда будет организована промывка сетей, – написал в социальных сетях глава муниципалитета Николай Бондаренко.

Водоканал направил жителям домов с идущей из крана грязной водой водовоз. Пока неизвестно, когда устранят подачу некачественной воды. Специалисты вскоре возьмутся за промывку сетей водоснабжения.