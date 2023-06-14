В Пятигорске 15 многоэтажек признали аварийными после вмешательства прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Только после вмешательства прокуратуры в Пятигорске аварийными признали 15 многоквартирных домов. Ведомство начало проверку по факту нахождения старых домов, которые никто не ремонтирует и не сносит. Люди жили в опасных зданиях, а администрация ничего не делала.

— Установлено, что администрацией города Пятигорска длительное время не принимались меры по обследованию 15 многоквартирных домов, имеющих износ более 70%, в целях дальнейшего признания их аварийными, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации курорта. После рассмотрения акта дома признали аварийными. Что с ними будут делать дальше, ведомство не сообщает.