Предприниматель со Ставрополья ответит в суде за уклонение от налогов на 2,8 млн

Предпринимателя со Ставрополья осудят за уклонение от уплаты налогов Фото: Даниил ОПАРИН

В Предгорном округе Ставрополья осудят 42-летнего жителя села Юца. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Занимался преступной деятельностью он с января 2019 года по апрель 2021 года. Будучи предпринимателем он заключал фиктивные сделки с контрагентами и не платил деньги государству.

— Уклонился от уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения путем включения в декларации фиктивных сделок по приобретению товаров у контрагентов, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сумма ущерба составила 2,8 млн рублей. На предпринимателя завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере). Сейчас расследование завершили.

— Уголовное дело направлено в Предгорный районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.