«Россети Северный Кавказ» обеспечили 1,4 МВт мощности современному объекту мелиорации на Ставрополье

Фото: «Россети»

«Россети Северный Кавказ» подключили к энергосетям Ставрополья электроустановки в сельхозпредприятии в регионе. Предприятие занимается выращиванием зерновых, бобовых, масличных, корнеплодных и клубнеплодных культур.

Мощность в объеме 1,4 МВт потребовалась в связи с сооружением современного объекта мелиорации – насосной станции для капельного орошения земель.

В рамках проекта по технологическому присоединению проведено строительство линий электропередачи напряжением 35 кВ кабельного и воздушного исполнения, комплектной трансформаторной подстанции (КТП) с установкой двух силовых трансформаторов общим номиналом 1700 КВа.

По завершении строительной части работ специалисты филиала «Ставропольэнерго» смонтировали на линейном объекте пункт коммерческого учета (ПКУ) для корректного учета потребленной электроэнергии.

В последние годы развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на Ставрополье уделяется повышенное внимание: ведется реконструкция устаревших инженерных систем, вводятся в эксплуатацию новые мелиоративные объекты. Все это требует дополнительных производственных мощностей. В этой связи специалистами энергокомпании повсеместно электрифицируются новые либо требующие увеличения мощности объекты, упрощается процедура технологического присоединения к инженерным сетям.