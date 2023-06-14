Остановленный в Пятигорске пьяный водитель не мог ходить и разговаривать

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В Пятигорске сотрудники ДПС заметили медленно двигающийся по дороге автомобиль. Время было 4 утра, из-за чего у автоинспекторов возникли подозрения по поводу состояния водителя. По громкой связи автомобилиста попросили остановиться у обочины, но тот проигнорировал требования.

— Перегородив путь автомобилю, наряд остановил водителя. Находившийся за рулем мужчина с признаками опьянения едва мог стоять на ногах и разговаривать. Он признался, что находится в состоянии опьянения, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

От теста на алкоголь 43-летний местный житель отказался. На него составили протокол за пьяное вождение. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.