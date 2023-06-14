В Алагире улучшено покрытие сети LTE

Мобильная инфраструктура требует постоянного развития и модернизации. Фото: megafon.ru

Инженеры Мегафона модернизировали телеком-объекты в центральной части и в частном секторе Алагира. После проведенных работ сигнал мобильной связи улучшился внутри жилых домов, магазинов и других помещений.

С начала года пользователи в Алагире уже скачали из Сети свыше 250 Тбайт информации, что на 12 % выше прошлогоднего показателя. Для сравнения, если такой объем данных перевести в видео формата Full HD, то его можно будет смотреть онлайн непрерывно в течение 23 лет и 2 месяцев.

Также за неполные 6 месяцев абоненты города общались по телефону 10,5 млн минут, что равно 20 годам непрерывного диалога. При этом голосовой трафик в сети LTE вырос на 10 %. C технологией VoLTE (голос поверх LTE) соединение с собеседником происходит быстрее, в сетях младших поколений, а его голос звучит так чисто, как будто он находится в непосредственной близости.

- Мобильный трафик в нашей сети неуклонно растет год от года - в Алагире в частности и в республике в целом. Поэтому мобильная инфраструктура требует постоянного развития и модернизации. Чтобы пользователи не испытывали дискомфорт при телефонных разговорах, а скорость загрузки данных оставалась стабильно высокой, технические специалисты компании непрерывно работают над улучшением параметров сети LTE в регионе, - комментирует Ацамаз Бесолов, директор МегаФона в Северной Осетии-Алании.