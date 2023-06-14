Более десятка соглашений планирует подписать Ставрополье на ПМЭФ-2023

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В Петербург со Ставрополья отправится делегация на ПМЭФ-2023. Ее возглавит губернатор Владимир Владимиров. С 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге проходит 26 Петербургский международный экономический форум, где обсуждается ключевые вопросы глобальной экономической повестки дня. Форум стал одним из самых крупнейших и наиболее важных деловых событий в мире.

— На полях форума запланирован ряд встреч и переговоров губернатора с представителями федеральных ведомств, руководством крупных компаний, главами регионов страны. Ожидается, что в рамках программы работы краевой делегации будет подписано более десятка соглашений, – сообщили в управлении и пресс-службе губернатора и правительства Ставропольского края.

Какие именно соглашения планируется подписать, пока не сообщается. Вероятно, они будут направлены на улучшение экономики Ставропольского края и связаны с крупными компаниями, в том числе и зарубежными. ПМЭФ проводится с 1997 года, он зарекомендовал себя, поэтому вероятность подписания успешных соглашений велика.