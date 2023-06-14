Спряталась под капотом: спасатели поймали змею на детской площадке Ставрополья

Фото: ПАСС Ставропольского края

В Михайловске на Ставрополье местные жители заметили змею, которая спряталась под капотом автомобиля на детской площадке. По виду она была похожа на желтобрюхого полоза, но проверять самостоятельно никто не захотел. На место вызвали спасателей, чтобы они разобрались с незваной гостьей.

— Оказалось, что водитель транспортного средства, под которым отдыхала чешуйчатая гостья, и не подозревал о своем новом пассажире. А как узнал, так сразу обратился в экстренную службу за помощью, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Спасатели приехали на место и поймали змею, которая явно пряталась от жары в прохладном на ее взгляд месте. Пресмыкающееся поместили в мешок, вывезли за город, где отпустили на волю. Никто не пострадал.