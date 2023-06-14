Стенд Дагестана стал одним из самых больших на ПМЭФ-2023 в Петербурге

Фото: социальные сети главы Дагестана Сергея Меликова

В Санкт-Петербурге на ПМЭФ-2023 стенд Дагестана стал одним из самых больших и составил 130 квадратных метров. Темой выступления на форуме стало «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений», рассказал в социальных сетях глава республики Сергей Меликов.

Дагестан представит на стенде свои инвестиционные проекты, достижения в промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях и ОЭЗ республики и ее приоритетные проекты. Кроме того, в честь 100-летия поэта Расула Газматова будут показаны его произведения, а также виртуальная презентация, посвященная жизни Газматова и уникальными природными и туристическими объектами Дагестана.

— В последние годы мы убедились, что Россия – сильное и независимое государство, которому не страшны никакие вызовы. Будем обсуждать, по какому пути дальше будет развиваться наша страна. Ожидается участие нашего президента Владимира Владимировича Путина, – написал социальных сетях Сергей Меликов.