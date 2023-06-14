Ливень затопил село Юца на Ставрополье

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В Предгорном округе Ставрополья вновь затопило село Юца. В регионе продлили штормовое предупреждение, поэтому непогода продолжить бить по населенным пунктам еще по крайней мере несколько дней. В Юце подтопило дороги, из-за чего проехать по ним будет сложно.

— Рекомендуем воздержаться от поездок в условиях непогоды и не заезжать на проезжую часть с потоками воды. Будьте бдительны, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Последствия непогоды будут устранять по возможности. Пока проезд по дорогам села Юца осложнен потоком воды.