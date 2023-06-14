Скрывавшегося от правосудия 25 лет участника убийства осудили в Ростовской области

Последнего фигуранта громкого убийства в Ростовской области приговорили к сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прошел суд над последним фигурантом уголовного дела по факту жестокого убийства, произошедшего 25 лет назад. Преступление произошло в августе 1997 года в поселке Чертково.

Трое сообщников напали на двух мужчин, которые ехали на иномарке. Злоумышленники решили убить владельцами и забрать дорогое авто.

Двое нападавших увезли потерпевших на пустырь, к речке Калитва. Здесь преступники привязали людям к ногам гири и сбросили в воду. Третий просто наблюдал за убийством. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Первого убийцу поймали в 1999 году, второй прятался до 2012 года. А третий уехал за границу, где скрывался вплоть до августа 2022 года. Последний фигурант прятал улики, а после уехал в Казахстан. Личность злоумышленника установили, и его экстрадировали в Россию.

Уголовное дело продолжили расследовать, и уже в суде вину фигуранта признали. Подсобника приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.