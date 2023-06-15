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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:23

Пьяный мотоциклист без прав пострадал в устроенной им аварии в Ставрополе

Его лишили водительского удостоверения за пьяное вождение, теперь на него заводят уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На прилегающей территории на улице Доваторцев в Ставрополе мотоциклист на «Сузуки» не дал преимущество в движении УАЗу «буханке». В результате мотоциклист врезался в автомобиль и сам же пострадал. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— С травмой головы и резаными ранами конечностей 35-летний мотоциклист, житель города, доставлен в больницу. От прохождения освидетельствования он отказался, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, что мотоциклист катался без прав, так как их забрали за пьяное вождение. За повторное нарушение на водителя собрали материалы для заведения уголовного дела.

Также мотоциклист получил несколько штрафов, в том числе за езду на незарегистрированном должным образом транспорте. Мужчине грозит увеличение срока лишения прав, а также до двух лет лишения свободы.