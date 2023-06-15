Северная Осетия расширит возможности системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями совместно с ГК «ХЕЛС АГЕНТ»

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

Правительством Северной Осетии подписано соглашение о взаимодействии с группой компаний «ХЕЛС АГЕНТ». Речь идет в том числе о содействии улучшению системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в республике.

Мероприятие состоялось на площадке Международного экономического форума, который в эти дни проходит в г. Санкт-Петербург. Подписи под документом поставили Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и управляющий партнер группы компаний «ХЕЛС АГЕНТ» Александр Макаров.

Соглашение предусматривает, в частности, содействие совершенствованию системы кардиологической помощи населению Северной Осетии и в целом будет способствовать развитию системы здравоохранения региона.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

– Для нас это важное направление деятельности, поскольку речь идет о жизнях и здоровье населения Северной Осетии. И если есть возможность улучшать систему оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в республике, мы это, несомненно, будем делать, в том числе – с вашей помощью, – сказал Сергей Меняйло.

– Подписание настоящего соглашения активизирует сотрудничество между Правительством республики и группой компаний по созданию современных государственных объектов здравоохранения, позволит сложить и приумножить компетенции компании и республиканского здравоохранения в деле существенного повышения качества жизни граждан республики Северной Осетии, – отметил Александр Макаров.

Группа Компаний «ХЕЛС АГЕНТ» осуществляет деятельность в области создания современных высокотехнологичных государственных объектов здравоохранения и организации высокотехнологичной стационарной медицинской помощи с использованием механизмов государственно-частного партнерства и имеет высокие компетенции экспертного уровня в проектировании, строительстве, оснащении высокотехнологичным медицинским оборудованием.

Фото: портал республики Северная Осетия - Алания

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Главная тема ПМЭФ-2023 – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Программа насчитывает более 140 мероприятий, в которых примет участие более тысячи модераторов и спикеров.

В ключевом событии российской деловой повестки года принимает участие делегация Северной Осетии. В рамках мероприятия проходят бизнес-переговоры, встречи с представителями деловых кругов и руководителями федеральных органов власти. Также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве.