Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Трассу «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» с 226 по 235 километр перекрыли из-за подтопления дороги на въезде в Буденновск. Вода продолжает заливаться на проезжую часть с полей, дожди не прекращаются. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Принято решение об ограничении движения для всех видов транспорта на участке с 226 по 235 километра автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» (Буденновский округ), – пишет Госавтоинспекция Ставрополья.

Объехать перекрытый участок дороги предлагают по трассам «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» и «Архангельское – Плаксейка». Ограничение снимут лишь тогда, когда проезжая часть станет пригодной для передвижения транспорта.