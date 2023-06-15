Двух жителей Пятигорска задержали за покушение на подрыв отдела полиции

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Пятигорске задержали двух местных жителей, которые планировали подорвать городской отдел полиции. Злоумышленники вступили в запрещенный на территории РФ ИГИЛ*, где им дали задание совершить теракт. О преступлении узнали сотрудники УФСБ и приехали в дома к подозреваемым, чтобы найти там взрывчатку и задержать участников террористической организации.

— По местам жительства злоумышленников сотрудниками Управления были обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символика террористической организации, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники признались в содеянном. На них завели уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта», «Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ» и «Участие в террористической деятельности». Расследование продолжается, подозреваемым грозят крупные сроки, если их вину признают.

* «Исламское государство», ИГИЛ - запрещенная в РФ террористическая организация.