На Ставрополье при поддержке Россельхозбанка пройдет крупнейшая отраслевая выставка «PRO ЯБЛОКО-2023»

Впервые в этом году официальным участником выставки станет новая агрокомпания из Китая. Фото: proyabloko.pro

Мероприятие состоится 21-23 июня 2023 года на базе регионального выставочного комплекса «МинводыЭКСПО». По традиции Россельхозбанк станет здесь стратегическим партнером. Международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодовой продукции в этом году пройдет уже в 5-ый раз. Она объединит региональных и международных поставщиков передовых технологий отрасли садоводства и питомниководства, а также предоставит участникам уникальную возможность эффективного взаимодействия, обмена опытом и мнениями, решения актуальных проблем и задач с максимальной результативностью.

«Россельхозбанк ежегодно принимает участие в работе выставки. Важно, что из года в год растет уровень организации самого мероприятия, статус участников и количество экспонентов. Банк всегда использует «PRO ЯБЛОКО» для реализации деловой активности, в том числе в этом году, на стенде РСХБ планируется подписать соглашения с клиентами из разных сегментов бизнеса», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Организаторами выставки традиционно выступили ООО «Международная школа современного садоводства» и ООО «Плодообъединение Сады Ставрополья» при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Ставропольского края.

В этом году профильное мероприятие, посвященное вопросам садоводства, соберет более 200 участников и 7000 посетителей не только из разных регионов страны, но и из других стран дальнего и ближнего зарубежья. Так, впервые в этом году официальным участником выставки станет новая агрокомпания из Китая. Также планируется прибытие делегации из Белоруссии: в ее состав войдут представители 5 аграрных организаций Республики. Результатами работы поделятся и участники из стран СНГ, особенно широко будут представлены организации Казахстана.

Все гости мероприятия: представители власти, отечественных отраслевых союзов и ассоциаций, крупнейших российских банков и лизинговых компаний, учебных учреждений и научных центров, федеральных торговых сетей, компаний-производителей оборудования и техники для отраслей садоводства и питомниководства и другие – смогут принят участие в более чем 20 публичных сессиях и попасть в рамках бизнес-туров на экскурсию в крупнейшие российские плодовые компании.

«Садоводство и питомниководство сегодня являются одними из приоритетных направлений, которые охватывают каждый отдельный сектор бизнеса по производству яблок и груш, а результат деятельности представителей этого сегмента напрямую связан с государственной политикой импортозамещения. Поэтому наличие такой профильной выставки, как эта, обосновано и востребовано. Кроме того, это мероприятие уже стало традиционной площадкой для обмена опытом между садоводами разных стран. А в этом году мы выбрали еще и интересный формат ее проведения: подведение итогов пятилетки и обсуждение планов на ближайшее будущее в отрасли», – подчеркнул руководитель Ассоциации Питомниководов и Садоводов Ставрополья Айдын Ширинов.

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