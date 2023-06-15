На курорте «Мамисон» в Северной Осетии стартовал строительный сезон

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

15 июня на строящемся горнолыжном курорте «Мамисон» в Северной Осетии начался сезон строительных работ. Реализацию проекта обсудили на рабочей встрече Глава РСО – Алания Сергей Меняйло и генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов. В разговоре также принял участие якорный резидент проекта Владимир Гуриев. Встреча прошла на площадке Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

– Подрядчики уже работают на объекте с мая, сейчас мы вступаем в активную фазу – погода позволяет не только прокладывать трассы, но и строить непосредственно объекты: канатные дороги, парковку, гараж раткаров, сопутствующую инфраструктуру. Кроме того, к стройке в этом сезоне планирует подключиться первый резидент курорта. Наша задача сейчас – вместе идти точно по графику, чтобы к первому горнолыжному сезону на курорте была основная база для комфортного отдыха наших гостей, – отметил Андрей Юмшанов.

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

В этом году на «Мамисоне» продолжится строительство двух канатных дорог протяженностью 5,1 км и 20 км горнолыжных трасс всех уровней сложности. Новый подрядчик приступит к созданию многофункционального центра площадью более шести тысяч кв. м., открытой парковки на 460 машино-мест и гаража ратраков на три снегоуплотнительных машины. Также в планах продолжить благоустройство внутренних подъездов и прокладку инженерных сетей.

Резидент курорта продолжит работу над созданием мест размещения, ресторанов, сноу-парка и сопутствующей туристской инфраструктуры. Номерной фонд для гостей и туристов рассчитан на более 1100 мест размещения. Кроме того, на подъездах к курорту продолжается строительство внешней инфраструктуры – подъездных дорог и подпорной стены. Основную часть объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

– Это масштабный и важный для республики проект, реализация которого в настоящее время выходит на новый уровень. Со своей стороны, приложим все усилия, чтобы в итоге республика получила доступный, качественный и современный курорт, который будет востребован и популярен, как у жителей, так и у гостей республики, – сказал Сергей Меняйло.