Невнимательный водитель сбил женщину на пешеходном переходе Ставрополья

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье, на пересечении улиц Кирова и Калинина, водитель « Тойота Матрикс» при повороте не заметил пешехода. Из-за этого он не успел остановиться и сбил женщину, переходившую дорогу. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— 59-летняя местная жительница с тяжелыми травмами госпитализирована в районную больницу. За рулем иномарки находился 27-летний житель Буденновска, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Сверху всех возможных причин аварии автоинспекторы сказали, что дождь, ограничивающий видимость, мог поспособствовать происшествию. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.