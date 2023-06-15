Спасатели устраняют последствия непогоды на Ставрополье

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Ставрополье спасатели начали устранять последствия непогоды, обрушившейся на регион. Специалисты расчищают реку Калаус от скопившегося мусора, из-за которого в ней поднялся уровень воды. Работы идут со 2 июня и продолжаются по сей день. Об этом сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

— Спасатели с помощью багров и веревок расчищают образовавшиеся заторы. Они достают пластиковые и стеклянные бутылки, бревна и прочие отходы, которые люди долгое время сбрасывали в реку, – пишет ведомство.

Тем временем в Левокумском округе 14 июня прошел ураган с дождем. На дорогах образовался бурный поток воды, некоторые деревья вырвало с корнями. Ведомство пишет, что больше всего пострадала нижняя часть села Правокумского.

У жителей населенного пункта затопило дворы и огороды. Спасатели со вчерашнего дня устраняют последствия непогоды. Деревья распиливают и убирают с дороги, а воду из домов откачивают. Работы продолжаются.