На грани алкогольной комы: пьяный водитель на Ставрополье устроил погоню с полицейскими

Пьяный водитель на Ставрополье устроил погоню с полицейскими Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В станице Суворовской на Ставрополье экипаж ДПС заметил быстро двигающуюся машину, которая опасно маневрировала и цепляла обочину. Сотрудники потребовали остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Автоинспекторы начали погоню и смогли остановить транспорт.

— За рулем находился 47-летний местный житель с признаками опьянения: водитель едва держался на ногах и не мог разговаривать. Гражданин прошел процедуру освидетельствования на месте, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Прибор показал наличие 2,1 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. А это считается степенью опьянения близкой к алкогольной коме. Водитель не отдавал отчет своим действиям и мог спровоцировать смертельную аварию.

На автомобилиста составили несколько протоколов. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф суммой в 30 тысяч рублей. Также водитель заплатит четыре тысячи рублей за неповиновение требованиям сотрудников.