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НовостиПроисшествия15 июня 2023 11:38

Прокуратура проверяет игровую площадку на Ставрополье после травмы ребенка

По результатам будет избрана мера реагирования
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ипатово на Ставрополье прокуратура начала проверку игровой площадки после того, как там получил травмы ребенок. Информация о происшествии попала к ведомству. Несовершеннолетний играл на площадке, но в какой-то момент получил телесные повреждения.

— В ходе проверки соблюдения требований федерального законодательства будет дана оценка деятельности уполномоченных органов при содержании и эксплуатации игровой площадки, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

При наличии оснований после проверки прокуратура изберет меру реагирования. Про заведение уголовных и административных дел пока что не сообщается. Ведомство берет на контроль проверку по обеспечению безопасности детей.