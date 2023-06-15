Прокуратура проверяет игровую площадку на Ставрополье после травмы ребенка

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ипатово на Ставрополье прокуратура начала проверку игровой площадки после того, как там получил травмы ребенок. Информация о происшествии попала к ведомству. Несовершеннолетний играл на площадке, но в какой-то момент получил телесные повреждения.

— В ходе проверки соблюдения требований федерального законодательства будет дана оценка деятельности уполномоченных органов при содержании и эксплуатации игровой площадки, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

При наличии оснований после проверки прокуратура изберет меру реагирования. Про заведение уголовных и административных дел пока что не сообщается. Ведомство берет на контроль проверку по обеспечению безопасности детей.