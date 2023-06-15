Во Владикавказе с 19-24 июня стартует проект Владимира Плетнева «Физкультура для всех»

Владимир Плетнев запатентовал свой комплекс физических и дыхательных упражнений. Фото: сайт проекта «Физкультура для всех»

Масштабный Проект, реализуемый под руководством Владимира Плетнева, в сотрудничестве с компанией «АВ Квадрат» начал реализацию в Северной Осетии.

Проект включает в себя: проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, праздника здоровья и долголетия в различных группах, среди которых должны быть: семьи, дети, студенты, школьники, инвалиды, участники СВО, пожилые люди и другие категории граждан, которым требуется физическая и моральная поддержка.

Владимир Николаевич Плетнев - автор книги «Психофизическая культура», тренер по физической культуре, мастер, при участии команды специалистов ООО «АВ Квадрат» в 2019 году запустили новый социально значимый проект «Физкультура для всех», в основе которого лежит запатентованный комплекс физических и дыхательных упражнений Владимира Плетнева под названием «Оздоровительная и адаптивная физическая культура».

В рамках проекта планируется мероприятия:

19 июня в 10:00 во Дворце спорта ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л.Хетагурова» Владимир Плетнев проведет занятие для студентов ВУЗа

19 июня в 15:00 в ГБУ «Центр спортивной подготовки РСО-Алания» пройдет мастер-класс для спортсменов и тренеров.

20 июня в 10:00 в ФГБОУ ВО «СК ГМИ» занятие со студентами ВУЗа

20 июня в 15:00 в Филиале ООО «Санаторно-курортное объединение «Курорты Осетии» - пансионат «Урсдон» занятие для детей, проходящих санаторно-курортное лечение в учреждении.

21 июня в 10:00 в ГАУ ДО «Спортивная школа футбола «Юность» им. Н.З.Папелишвили» занятие с лицами пожилого возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

21 июня в 15:00 в ГБУ СО РСО-Алания Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск» занятие для детей, проходящих санаторно-курортное лечение в учреждении.

22 июня в 10:00 в ГБОУ «Гимназия «Диалог» занятие для учащихся профессиональных учебных заведений среднего профессионального образования.

23 июня в 10:00 в ГБОУ СО РСО-А «Республиканский геронтологический центр» занятие с гражданами пожилого возраста, находящимися на лечении в учреждении

23 июня в 15:00 в местном отделении общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное сообщество содействия армии, авиации и флоту России «Правобережного района» занятие с молодежью муниципального образования

24 июня в 10:00 на новой набережной (по улице Астана Кесаева) пройдет флешмоб для всех желающих познакомиться с методикой Владимира Плетнева «Оздоровительная и адаптивная физическая культура».