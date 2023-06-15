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НовостиПроисшествия15 июня 2023 12:16

В суды Кисловодска 15 июня поступили сообщения о минировании

Здания оцеплены
Данил ЮРКОВ
В здания судов Кисловодска поступили угрозы минирования

В здания судов Кисловодска поступили угрозы минирования

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Кисловодске 15 июня поступили сообщения с угрозами минирования всех городских судов. На место выехали экстренные службы, которые оцепили местность. Сейчас проводится проверка с целью найти взрывчатые вещества.

— Сегодня вновь поступил звонок о минировании всех судов. В Кисловодске на место выехали службы экстренного реагирования. Суды города оцеплены, – написал мэр курорта Евгений Моисеев.

Если экстренные службы найдут взрывчатые вещества, будет решаться вопрос о разминировании взрывчатки. В противном случае учреждения продолжат работать в штатном режиме.