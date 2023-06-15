Экс-председатель профсоюза в Ставрополе ответит в суде за присвоение 1,1 млн

Председателя профсоюза в Ставрополе осудят за присвоение 1,1 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе экс-председателя профсоюза осудят за присвоение 1,1 млн рублей. С апреля 2020 по июль 2021 года ныне обвиняемая заключила от имени организации фиктивные договоры на покупку товаров. Деньги она сняла и присвоила себе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Противоправными действиями подозреваемой профсоюзной организации был причинен ущерб на сумму 1 миллион 100 тысяч рублей, – пишет ведомство. Уголовное дело завели сотрудники СУ СК и УФСБ России по региону.

На председателя завели уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение имущества вверенного виновному). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решится судьба обвиняемой.