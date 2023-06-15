Искусственный интеллект и облачные сервисы от билайн помогут развивать транспорт на Ставрополье

По условиям соглашения билайн также планирует участвовать в реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город». Фото: beeline.ru

15 июня в ходе Петербургского Международного Экономического Форума билайн и правительство Ставропольского края заключили соглашение о намерениях в сфере реализации проектов в области телекоммуникаций на территории Ставропольского края. Соглашение будет действовать до 2026 года.

В соответствии с этим документом стороны будут способствовать развитию инфраструктуры связи, а также участвовать в реализации инновационных проектов с использованием возможностей облачных технологий, сервисов информационной безопасности, искусственного интеллекта.

По условиям соглашения билайн также планирует участвовать в реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город». Для этого будут использоваться системы видеоанализа, облачные сервисы и обработка данных в ситуационных центрах.

Благодаря применению технологий искусственного интеллекта и больших данных оператор готов способствовать увеличению туристической привлекательности региона.

Соглашение также предполагает анализ миграции трудового населения и содействие в создании комфортной городской среды. Кроме того, планируется совместная реализация проектов по наблюдению за экологической ситуацией и созданию систем оповещения в целях обеспечения безопасности и улучшения качества жизни населения.

«Мы готовы к совместной работе по интеграции новых технологий в периметр региональных информационных систем. Коме того, билайн продолжит развивать сеть и улучшать качество связи на территории края. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию цифровой экономики Ставрополья. В 2023 году мы планируем запустить около 900 базовых станций 4G на всей территории края. В рамках подписанного соглашения продолжим инвестировать в сеть, в том числе в малых населенных пунктах», - прокомментировал директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько.

В 2021-2022 годах объем инвестиций билайн в развитие инфраструктуры Ставропольского края составил около 1,8 млрд рублей. По итогам прошлого года скорость мобильного интернета выросла почти на 20%, а объем интернет-трафика в сети 4G увеличился почти на 30%.

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