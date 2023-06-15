Сообщника бывших министров туризма Ставрополья осудили за кражу 45,5 млн рублей

Сообщника бывших министров туризма Ставрополья осудили за кражу бюджетных средств Фото: Даниил ОПАРИН

В Ессентуках осудили сообщника бывших министров туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, которые действовали преступной группой с другими фигурантами и воровали деньги. Фигурант, житель Москвы, также участвовал в краже бюджетных средств, забирая деньги из казны, выделенные на проведение массовых мероприятий в ставропольском курорте в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— Злоумышленник в соучастии с бывшим министром туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подготовили конкурсную документацию, значительно завысив сумму контракта и определив условия, позволяющие гарантировать победу подконтрольному им юридическому лицу, – пишет ведомство.

Соучастники преступления сделали вид, что государственный контракт выполнен. Злоумышленники подготовили документы, материалы и составили фиктивный кт оказанных услуг. Правда, правосудие настигло фигурантов, и их постепенно начали отправлять под суд.

В суде признали вину и еще одного сообщника. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.