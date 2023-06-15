В Ставрополе 16-летний и 15-летний парни попались с 30 граммами мефедрона

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

На улице Лермонтова в Ставрополе поймали двух парней, которые копались в земле. Дело было в мае этого года, сотрудники полиции установили, что на тот момент 16-летний первокурсник техникума и его 15-летний помощник решили заняться продажей наркотиков. Младший из преступной двойки не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление.

— Путем расположения «закладок» на территории города Ставрополя пытался незаконно сбыть наркотическое средство общей массой 30,25 граммов. Преступные действия подозреваемого не были доведены до конца, так как он был задержан сотрудниками полиции, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Уголовное дело завели только на старшего парня, которому сейчас, по данным СКР, уже исполнилось 17 лет. Младшему не грозит тюрьма, поэтому он сможет подумать, так ли ему надо заниматься распространением наркотиков.

— Тем временем за совершение тяжкого преступления в отношении «старшего» из этого наркодуэта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет реального срока. Мера пресечения избирается, – сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.