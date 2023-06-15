Внеплановая операция: в Невинномысске на антитеррористических учениях спасли совенка

Фото: соцсети мэра Невинномысска Михаила Миненкова

В Невинномысске прошли антитеррористические учения, проводимые ФСБ России. Однако во время события пришлось провести внеплановую спасательную операцию. Жители города заметили выпавшего из гнезда совенка, которому надо было помочь. Об этом написал в социальных сетях мэр города Михаил Миненков.

— Так, во время учений в районе ДК Химиков к горожанам обратился один из военных. Он рассказал, что из гнезда неподалеку выпал совенок, и попросил его спасти. Неравнодушные горожан проследовали к месту «приземления» пернатого, – пишет мэр Невинномысска.

Жители города уложили птенца коробку и отвезли в ветклинику. Миненков уточнил, что это уже третий совенок, которого спасают люди. Теперь жизни пернатого ничего не угрожает.