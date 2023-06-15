ВТБ и Карачаево-Черкесия подписали соглашение на ПМЭФ-2023

Документ подписали на площадке Петербургского международного экономического форума. Фото: kchr.ru

15 июня ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Карачаево-Черкесской Республикой. Банк и правительство региона планируют совместную работу при реализации экономической и инвестиционной политик региона, а также в рамках социальных проектов. Документ подписали на площадке Петербургского международного экономического форума заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Сотрудничество направлено на разработку и реализацию приоритетных проектов региона и инвестиционных программ. Среди направлений совместной работы – развитие банковской инфраструктуры, внедрение современных финансовых технологий и цифровых сервисов. Планируется дальнейшее развитие кредитования населения и бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

ВТБ активно работает с предприятиями реального сектора экономики Карачаево-Черкесии, поддерживает развитие промышленности региона. При содействии банка производитель безалкогольных напитков «Аквалайн Экспорт» (бренд «Архыз») запустит новую линию розлива продукции, компания «Черкесскстром» — производитель сухих строительных смесей — расширит производство гипса. ВТБ также участвует в реализации проектов туристической инфраструктуры, в частности, банк профинансировал строительство новой канатной дороги в Домбае, которая позволит туристам всего за 7 минут добираться на высоту 2270 метров над уровнем моря.

«За последние два года ВТБ заключил соглашения о финансировании проектов в Карачаево-Черкесии на 1,3 млрд рублей. Особое внимание мы планируем уделять поддержке бизнеса в приоритетных отраслях, в частности, в сфере туризма, который набирает активные темпы развития на территории Северного Кавказа. Мы нацелены на долгосрочное взаимодействие по ключевым направлениям развития экономики Карачаево-Черкесии. Уверен, совместная работа ВТБ и правительства республики будет способствовать решению задач социального-экономического развития и реализации промышленного потенциала региона», − отметил Денис Бортников.

«Надеюсь, что реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса, техническое перевооружение и модернизация предприятий при поддержке банка ВТБ, о чем мы сегодня договорились, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии. Рад нашему сотрудничеству и надеюсь на плодотворную совместную работу», − прокомментировал Рашид Темрезов.

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