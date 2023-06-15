Россельхозбанк рассказал о своих достижениях за 23 года

За годы работы РСХБ направил на поддержку АПК 14 трлн рублей. Фото: rshb.ru

В 2022 году отечественный АПК вышел на рекордную прибыль более чем в 1,5 трлн рублей, подсчитали в Россельхозбанке, отметившем 23-й день рождения 13 июня.

«Прибыль агросектора в 2022 году превысила 1,5 трлн рублей: это на треть больше результата 2021 года и более чем в 12 раз больше, чем, например, в 2005 году. Все эти годы Россельхозбанк идет рядом с аграриями, помогая им реализовать свой потенциал», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. Фото: rshb.ru

Начав работу 23 года назад как специализированная кредитная организация, Россельхозбанк намерен и дальше содействовать технологической модернизации АПК, раскрытию экспортного потенциала отрасли, развитию малых форм хозяйствования, привлечению молодых кадров и повышению качества жизни в сельской местности.

Россельхозбанк оказывает комплексную поддержку предприятиям агропромышленного комплекса, развитию профильного образования и привлечения в отрасль молодежи, активно работает на повышение качества жизни в сельской местности:

1. За годы работы РСХБ направил на поддержку АПК 14 трлн рублей, в том числе 1,2 трлн рублей на реализацию 5,5 тыс. инвестиционных проектов.

2. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо в стране – продукция предприятий, построенных с привлечением финансирования Россельхозбанка. Банк оказал поддержку в финансировании 2 735 предприятий молочного и мясного направления.

3. Банк активно занимается техническим переоснащением отрасли. На покупку сельхозтехники и оборудования РСХБ выдал 587 млрд рублей, в том числе для приобретения 43,8 тыс. тракторов, 21,1 тыс. зерноуборочных комбайнов и 2,8 тыс. кормоуборочных комбайнов.

4. С 2020 года выпускниками «Школы фермеров» на базе аграрных вузов стали 3,4 тыс. человек в 56 регионах РФ. Образовательный проект помогает строить прозрачный, управляемый, рентабельный агробизнес.

5. Ярмарки «Вкусная пятница» в отделениях банка и на территории государственных учреждений создают точки продвижения и продажи продукции микро- и малого сельхозбизнеса. С 2022 года в 4 тысячах ярмарок приняли участие 5,3 тысячи предпринимателей. Одна такая «пятница» может сформировать выручку фермера за месяц.

6. В цифровом пространстве банк создал экосистему Своё. В нее входят 7 платформ, которыми пользуются 3 млн человек, такие как маркетплейс Своё Родное; B2B-ресурс для развития хозяйств Своё Фермерство; агрегатор агротуров Своё За городом; сервис, помогающий в строительстве и обустройстве или же в приобретении готового дома Своё Село; платформа «Я в Агро» для поиска работы и образования в АПК.

7. Банк поддерживает одаренных учащихся из 54 аграрных вузов в 49 регионах. Ежемесячная стипендия студентов - 15 тыс. рублей, аспирантов – 20 тыс. рублей.

8. Конкурс «Агролидеры России» привлёк 2,5 тыс. студентов из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей. Авторы 50 лучших проектов вошли в «золотой» кадровый резерв АПК, а 10 победителей получили приглашения на стажировку в крупнейших компаниях.

9. Объемы привлеченных средств вкладчиков – физических лиц достигли 1,5 трлн рублей.

10. В сентябре 2022 года банк выдал карту 10-миллионному клиенту, её обладателем стал житель Красноярского края. Одна из самых популярных карт – «Амурский тигр». С каждой транзакции по карте банк перечисляет часть своих доходов на изучение и сохранение этого уникального вида хищников. Клиенты РСХБ перечислили на сохранение популяции амурских тигров более 150 млн рублей.

О других достижениях РСХБ за 23 года читайте по ссылке.

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