В выходные на Ставрополье продолжат идти грозовые дожди с градом

В выходные на Ставрополье продолжат идти грозовые дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье в ближайшие выходные продолжат идти грозовые дожди с градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. Сильная непогода продержится до до второй половины воскресенья. Сегодня, в пятницу, 16 июня, в некоторых местах региона ожидаются ливни, хотя в Ставрополе лишь кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

В субботу, 17 июня, на Ставрополье ночью и днем будут идти грозовые дожди, местами ливни, и град. Шквалистый ветер не будет утихать весь день. В краевой столице ветер поднимется до 11 м/с ночью и до 9 м/с днем. Температура воздуха в регионе +25-30 градусов, в Ставрополе – +25-27 градусов.

Ночью воскресенья, 18 июня, непогода затронет лишь некоторые части региона. В первой половине ночи в отдельных частях Ставрополья будет идти град и ветер поднимется до 23 м/с. При этом уже днем погода стихнет, ожидаются лишь кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до +30 градусов в крае и до +27 градусов в Ставрополе.