На четырех площадках развернутся ярмарки выходного дня в Ставрополе

Четыре ярмарки выходного дня откроются в Ставрополе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе на выходных развернутся четыре ярмарки выходного дня, на которых будут продавать продукты от местных товаропроизводителей. Так, в субботу, 17 июня, на улице Магистральной, 16/1 в хуторе Демино развернется площадка для местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— Еще две ярмарки в этот день пройдут на улице Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. В воскресенье, 18 июня, покупателей ждут на улице Серова, 466. Время работы: с 08:00 до 16:00, – сообщили в администрации.

И каждый понедельник и пятницу жителей Ставрополя приглашают на яблочные ярмарки на улице 50 лет ВЛКСМ, 28 «а» и Серова, 466. Там можно будет купить фрукты разных сортов.